Общество

В Москве построят храм в традициях церковного зодчества Пскова

Храм Воскресения Словущего планируют построить в районе Марьино на юго-востоке Москвы к июню 2021 года, сообщает «Интерфакс».

«Еще в октябре 2020 года завершено устройство монолитных колонн под своды храма. До конца апреля 2021 года строители должны завершить монолитные железобетонные работы второго этапа, - возведения здания храма под купола, и до конца июня завершить каменную кладку второго этапа строительных работ», - отметил куратор «Программы-200», депутат Владимир Ресин.

По его словам, новый храм будет четырехэтажным, рассчитан на 800 прихожан. Архитектура храмового комплекса создана в традициях церковного зодчества древнего Пскова.

Также депутат рассказал о сложностях строительства храма на участке из-за перенасыщения инженерными сетями. «Поскольку большая часть участка была насыщена коммуникациями, то прежде чем копать котлован, необходимо было очистить пятно застройки: перенести сети МГТС и демонтировать коллектор МОЭК», - пояснил он.

«В 2021 году на юго-востоке Москвы начнется строительство еще одного храма — мемориального храмового комплекса в парке Артема Боровика. По объекту уже завершилась разработка проектной документации», - сообщили в пресс-службе депутата. Нулевой цикл работ планируется начать уже в первом квартале 2021 года.

Имена воинов, родившихся и живших в том районе Москвы и погибших на полях сражений, увековечат на мемориальных досках в храме. На территории храма появятся классы воскресной школы, актовый зал, библиотека, трапезная и различные подсобные помещения.

Ресин отметил, что приход ведет сбор пожертвований и ищет крупных благотворителей, стоимость строительства оценивается в 310 млн рублей.