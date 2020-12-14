Общество

Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви

Руководитель общественной приемной «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин передал в дар региональному отделению Российского Красного Креста почти 5 тысяч пар новой обуви. Общественная организация передаст ее нуждающимся псковичам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении РКК, первая партия гуманитарного груза отправилась в Усвятский, Пушкиногорский, Дедовичский, Красногородский, Палкинский, Новосокольнический, Дновский, Опочецкий районы и город Великие Луки. Помимо этого, получателями помощи станут участковые медицинские работники Псковской городской поликлиники.

Среди получателей - участники президентского гранта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны».

Подопечные проекта поблагодарили Юрия Сорокина в стихотворной форме: «…И вот хороший человек, решил сапожки подарить: в добротной обуви в сырое время года нам ходить. Он как Добрый Дед Мороз подарок нужный нам принес. От сырости и холода спасут больные наши ножки утепленные резиновые сапожки…»

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста призывает руководителей бизнеса продолжить полуторавековую летопись добрых дел, обогащая историю новыми яркими примерами милосердия и благотворительности.

Контакты для потенциальных благотворителей: г. Псков, ул. Советская, 85, факс/телефон: +7(8112) 72-09-11, адрес электронной почты: redcross60@mail.ru.