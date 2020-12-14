Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
алло, мы ищем стартапы
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Как минимум, варварство
С двух ног в один сапог
новое городское кафе
спастись от огня
Чем помогли малому и среднему бизнесу
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
75 лет спустя Год памяти и славы
конкурс лучшее новогоднее оформление
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 14.12.2020 07:060 348 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 14.12.2020 16:510 Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами 14.12.2020 16:493 Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви 14.12.2020 16:270 «СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга 14.12.2020 15:561 Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники 14.12.2020 15:531 Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России
 
 
 
Самое популярное 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 11.12.2020 22:0010 Хозяйка собаки Пифа заявила, что убийца ее питомца утонул в озере 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви

14.12.2020 16:49|ПсковКомментариев: 3

Руководитель общественной приемной «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин передал в дар региональному отделению Российского Красного Креста почти 5 тысяч пар новой обуви. Общественная организация передаст ее нуждающимся псковичам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении РКК, первая партия гуманитарного груза отправилась в Усвятский, Пушкиногорский, Дедовичский, Красногородский, Палкинский, Новосокольнический, Дновский, Опочецкий районы и город Великие Луки. Помимо этого, получателями помощи станут участковые медицинские работники Псковской городской поликлиники.

Среди получателей - участники президентского гранта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны».

Подопечные проекта поблагодарили Юрия Сорокина в стихотворной форме: «…И вот хороший человек, решил сапожки подарить: в добротной обуви в сырое время года нам ходить. Он как Добрый Дед Мороз подарок нужный нам принес. От сырости и холода спасут больные наши ножки утепленные резиновые сапожки…»

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста призывает руководителей бизнеса продолжить полуторавековую летопись добрых дел, обогащая историю новыми яркими примерами милосердия и благотворительности.

Контакты для потенциальных благотворителей: г. Псков, ул. Советская, 85, факс/телефон: +7(8112) 72-09-11, адрес электронной почты: redcross60@mail.ru.

Теги: #Красный Крест #Единая Россия #псковское областное собрание #благотворительность #Nordman
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 53 человека
14.12.2020, 17:100 В Великих Луках двое подростков подозреваются в угоне автомобиля 14.12.2020, 17:070 На 2,5 года осудили порховича за рукоприкладство, «пьяную» езду и грабеж 14.12.2020, 16:510 Врач рассказал псковичам о сроках выделения вируса переболевшими COVID-19 пациентами 14.12.2020, 16:493 Юрий Сорокин передал в дар нуждающимся псковичам почти 5 тысяч пар новой обуви
14.12.2020, 16:430 На ремонт дороги Псков - Писковичи - Муровицы направят более 100 млн рублей 14.12.2020, 16:350 Как продать автомобиль через интернет? 14.12.2020, 16:320 Прокурор попросил 15 лет лишения свободы историку Соколову 14.12.2020, 16:270 «СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга
14.12.2020, 16:190 Печорский суд оштрафовал эстонца за незаконное пересечение границы 14.12.2020, 15:561 Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники 14.12.2020, 15:531 Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России 14.12.2020, 15:490 Таможенники в Себежском районе изъяли 4 тысячи пачек белорусских сигарет
14.12.2020, 15:440 Председателем Бежаницкого районного суда назначен Сергей Филиппов 14.12.2020, 15:370 Анастасия Повторейко ответила на волнующий медицинское сообщество вопрос 14.12.2020, 15:290 Псковские конвоиры помогли ветерану Великой Отечественной войны 14.12.2020, 15:230 Дмитрий Песков назвал ерундой статью Times о повторной попытке отравить Алексея Навального
14.12.2020, 15:133 Полицейские изъяли на псковском рынке около 500 банок красной икры 14.12.2020, 15:112 В работе YouTube и других сервисов Google произошел масштабный сбой 14.12.2020, 15:052 Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря 14.12.2020, 14:580 Более 100 фонарей установили на одной из главных улиц в Опочке
14.12.2020, 14:501 Псковский эксперт сообщил, при каких симптомах необходимо сделать мазок на COVID-19 14.12.2020, 14:472 В Москве построят храм в традициях церковного зодчества Пскова 14.12.2020, 14:272 Больные коронавирусом могут рассчитывать на перерасчет платы за ТКО 14.12.2020, 14:240 Ввоз более 18 тонн молока из Белоруссии запретили в Псковской области
14.12.2020, 14:030 Первый социальный онлайн-форум проводит «Единая Россия» 14.12.2020, 13:564 Анна Кузыченко рассказала о нюансах перевода школ Пскова на дистанционное обучение 14.12.2020, 13:330 Онлайн-концерт «Россия начинается здесь» состоится 27 декабря 14.12.2020, 13:260 Большинство читателей ПЛН выступают против сокращения новогодних каникул
14.12.2020, 13:230 Платить за ЖКУ через личный кабинет «Псковских коммунальных систем» смогут жители региона 14.12.2020, 13:201 «Единая Россия» намерена сделать более прозрачной сферу оборота древесины 14.12.2020, 13:111 Рейтинг политической активности. Скользкие темы 14.12.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
14.12.2020, 12:521 Проверка по факту гибели двух человек в провалившейся под лед автомашине идет в Псковской области 14.12.2020, 12:480 Награждены авторы лучших слоганов для Псковской Ленты Новостей 14.12.2020, 12:412 150 уклонистов от армии разыскали в Псковской области этой осенью 14.12.2020, 12:372 Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года
14.12.2020, 12:280 Самое дешевое представительство Эстонии находится в Пскове 14.12.2020, 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе 14.12.2020, 12:090 Осужденный экс-заместитель губернатора Псковской области не жалуется на условия содержания в колонии 14.12.2020, 12:020 Более 4 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники в Пыталово
14.12.2020, 12:010 Более 200 псковских курсантов стали участниками всероссийского правового диктанта 14.12.2020, 11:490 Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 72 миллиона 14.12.2020, 11:410 Аптечный пункт открылся в куньинской деревне Жижица 14.12.2020, 11:330 Банк «Открытие»: Ускорение инфляции снижает вероятность снижения ключевой ставки
14.12.2020, 11:260 Более 20 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Острова 14.12.2020, 11:204 Назван набор бесплатных лекарств при COVID-19 14.12.2020, 11:073 Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 86 14.12.2020, 11:020 Проект реконструкции дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры подешевел на 2,5 млн рублей
14.12.2020, 10:490 Псковские школы присоединились к новогодней акции «Время дарить сказку» 14.12.2020, 10:431 Более 150 псковичей предупредили об опасности выхода на лед 14.12.2020, 10:251 Пскович попался на краже спиртного из магазина 14.12.2020, 10:130 «Постскриптум»: Об импортозамещении и дорожных ремонтах
14.12.2020, 10:020 Псковские артиллеристы сдали нормативы по сборке оружия 14.12.2020, 09:590 Пятеро сирот получили жилье в Красногородске после прокурорской проверки 14.12.2020, 09:455 Маткапитал предложили тратить на образование родителей 14.12.2020, 09:430 Конференция по безопасному использованию транспорта зимой прошла в псковской дивизии
14.12.2020, 09:350 «В фокусе»: О правилах и принципах начисления платежа по ТКО 14.12.2020, 09:290 На пожар в бане выезжали пожарные в Дновском районе 14.12.2020, 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 14.12.2020, 09:140 Водолазы из Великих Лук продолжат поиски провалившейся под лед машины с людьми
14.12.2020, 09:115 Количество самолетов-разведчиков у границ России выросло на 40% за год 14.12.2020, 09:020 Мужчина погиб на пожаре в Вольчих Ямах в Псковском районе 14.12.2020, 09:000 ПСБ расширяет возможности для торгово-сервисных предприятий 14.12.2020, 08:530 Курсирование поезда «Псков – Великие Луки» продлили до 14 февраля
14.12.2020, 08:440 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору и правильному хранению мандаринов 14.12.2020, 08:320 Почти 12 млн россиян приняли участие в благоустройстве своих городов с начала 2020 года 14.12.2020, 08:230 Пушкиногорскую гостиницу «Дружба» ожидает муниципально-частное партнерство 14.12.2020, 08:162 Регионам поручили выявить опасные объекты
14.12.2020, 08:020 Метеоры потока Геминиды запечатлел псковский астроном-любитель 14.12.2020, 07:501 В России могут заморозить цены на сахар и подсолнечное масло 14.12.2020, 07:345 Эксперт назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Псковской области 14.12.2020, 07:192 Пьяный пскович забыл своего трехлетнего сына на парковке
14.12.2020, 07:141 В России изменились правила оформления больничного 14.12.2020, 07:060 348 случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 13.12.2020, 22:336 Песков опроверг слухи о бункере Путина 13.12.2020, 22:141 Российские миротворцы сообщили о стабилизации обстановки в Карабахе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.