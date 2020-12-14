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Общество

Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря

14.12.2020 15:05|ПсковКомментариев: 1

Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране уже с 21 декабря. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой Россия» Андрей Турчак, выступая на первом социальном онлайн-форуме партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с Минцифры и ведущими агрегаторами такси.

Отметим, что в ноябре президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством о ситуации с коронавирусом в стране положительно оценил идею такси для медиков. Глава государства подчеркнул: необходимо сделать так, чтобы на перевозках врачей «никто не наживался». Президент призвал не пускать эту тему на самотек, подчеркнув, что «нужно дожать каждый вопрос».

Также Андрей Турчак на первом социальном онлайн-форуме партии рассказал, что «Единая Россия» предлагает продлить на полгода действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком - до 30 июня 2021 года.

Напомним, сегодня, 14 декабря, партия «Единая Россия» проводит первый социальный онлайн-форум. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, а также представители волонтерских центров партии в регионах.

Теги: #здравоохранение #такси
Источник: Псковская Лента Новостей
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