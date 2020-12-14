Общество

Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране с 21 декабря

Бесплатные перевозки врачей на такси стартуют по всей стране уже с 21 декабря. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой Россия» Андрей Турчак, выступая на первом социальном онлайн-форуме партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, соответствующая договоренность достигнута с Минцифры и ведущими агрегаторами такси.

Отметим, что в ноябре президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством о ситуации с коронавирусом в стране положительно оценил идею такси для медиков. Глава государства подчеркнул: необходимо сделать так, чтобы на перевозках врачей «никто не наживался». Президент призвал не пускать эту тему на самотек, подчеркнув, что «нужно дожать каждый вопрос».

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Также Андрей Турчак на первом социальном онлайн-форуме партии рассказал, что «Единая Россия» предлагает продлить на полгода действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком - до 30 июня 2021 года.

Напомним, сегодня, 14 декабря, партия «Единая Россия» проводит первый социальный онлайн-форум. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, а также представители волонтерских центров партии в регионах.