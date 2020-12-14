Общество

Полицейские изъяли на псковском рынке около 500 банок красной икры

Около 500 банок красной икры изъяли полицейские на территории торговой площадки на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на рынке продавалась красная икра и печень минтая различных производителей, но без сопроводительных документов.



Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, продавал икру и рыбные продукты в железных и стеклянных банках. По его словам, он закупал товар у поставщиков по цене 80 рублей за банку, но предоставить документацию, подтверждающую легальность производства продукции и ее оборота, товарно-транспортные накладные и декларации соответствия не смог.

Мужчине грозит наказание за отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и продажу продуктов питания без сопроводительных документов.

По данному факту проводится проверка. В декабре подобные рейды пройдут на территории всего региона.