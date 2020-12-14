Общество

Псковские конвоиры помогли ветерану Великой Отечественной войны

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны и труда Лине Васильевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Они обеспечили женщину дровами, помогли в решении бытовых вопросов, а также передали продуктовый набор. «Для ветерана помощь в период сложившейся эпидемиологической обстановки важна, ведь поддержать ее в трудную минуту родственники не имеют возможности, а благодаря неравнодушным людям подобные вопросы решаются быстро и эффективно», - отметили в ведомстве.

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области работали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а также обеспечили ветерана средствами индивидуальной защиты.