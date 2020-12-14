На шестилетний срок полномочий председателем Бежаницкого районного суда назначен Сергей Филиппов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Также, согласно указу президента от 10 декабря 2020 года №779 «О назначении судей федеральных судов», заместителем председателя Псковского районного суда стала Ольга Захарова.
Этим же указом федеральным судьей Печорского районного суда назначена Наталья Тюрина, федеральным судьей Псковского районного суда - Павел Тарасов.