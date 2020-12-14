Общество

Дополнительные меры поддержки беременных женщин предложили ввести в России

«Единая Россия» предлагает ввести дополнительные меры поддержки беременных женщин. В частности, увеличить размер пособия за постановку на учет на раннем сроке. Предложение озвучила модератор социального онлайн-форума «Единой России», депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Если беременные встают на учет в женскую консультацию до 12 недель, им положена единовременная выплата, чуть больше 600 рублей. Как мать двоих детей могу сказать, что этих денег категорически не хватит для того, чтобы пройти все анализы, купить качественные продукты питания и многое из того, что требуется беременной и ее еще не рожденному ребенку. Предлагаю рассмотреть возможность увеличения этого пособия хотя бы для тех женщин, чей доход ниже регионального минимума», - сказала Елена Пензина.

Также она предложила проанализировать эффективность действующих мер поддержки этой категории женщин.

Кроме того, Елена Пензина предложила расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления. В партии предлагают разрешить расходовать эти средства на оплату частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

«Эти детские сады пользуются большой популярностью отчасти от того, что там используется домашнее обучение. Рост интереса к ним, особенно в период пандемии, огромен», - отметила Елена Пензина.

Напомним, сегодня, 14 декабря, проходит первый социальный онлайн-форум «Единой России». Он собрал представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. В его работе принял участие президент Владимир Путин, а также федеральные министры, главы регионов, депутаты всех уровней. Участники обсуждают региональные практики оказания волонтерской помощи, возможности и перспективы развития добровольческой деятельности.

Также речь идет о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, медиков и педагогов во время пандемии коронавируса. В их числе - страхование учителей и немедицинского персонала больниц от рисков заражения коронавирусом, продление действия паспортов и прав с истекшим сроком действия, а также расширение возможностей для онлайн-продажи лекарственных препаратов.