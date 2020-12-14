Общество

«СберБанк Онлайн» снова признали лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» снова признали победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в номинации были представлены приложения более 20 финансовых организаций.

Премия Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке министерства экономического развития РФ, Агентства инноваций города Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.

«В этом году с учетом ограничений в связи с пандемией мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием "СберБанк Онлайн". И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим!» - отметил директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

«Несмотря на то что премия относительно молода, мы получили более трехсот заявок на участие в конкурсе. В большинстве своем проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение - "СберБанк Онлайн", которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития», - добавила директор премии Digital Leaders Елена Хомутова.