В Острове определили семь площадок для запуска фейерверков в Новый год 

Список безопасных площадок для самостоятельного запуска фейерверков утвержден в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации, муниципальными властями принято соответствующее постановление.
Для запуска фейерверков в период новогодних праздников в городе Острове утвердили семь площадок:
«Рекомендуется осуществлять запуск фейерверков и других пиротехнических изделий только на данных площадках и с соблюдением инструкции завода изготовителя пиротехнических изделий», - отметили в администрации.
Администрация района призывает граждан покупать сертифицированные фейерверки, обращать внимание на упаковку, товарный знак, хранить изделия в сухом месте при температуре не выше 30 градусов вдали от легковоспламеняющихся предметов и веществ, и следовать правилам инструкции, указанной на упаковке.
Для самостоятельного запуска нужно заранее определить место проведения фейерверка без деревьев, линий электропередач и прочих преград. При сильном и порывистом ветре стоит отказаться от запуска. Зрителей необходимо разместить в безопасной зоне, не менее 30-50 м от запуска. Запуском пиротехники следует заниматься ответственному человеку в трезвом состоянии, он должен надежно разместить и закрепить изделие в соответствии с инструкцией. При поджигании изделия нельзя держать их в руках и наклоняться над ними, после окончания работы нельзя подходить к изделию как минимум 10 минут. Для надежного и безопасного запуска всегда необходимо читать инструкцию, так как у каждого изделия могут быть свои особенности, добавили в администрации.
«Категорически запрещается разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования», - напомнили в власти муниципалитета.
Лица младше 18 лет должны запускать фейерверки в присутствии взрослых. Также запрещается курить рядом с изделиями, механически воздействовать на него, бросать, ударять, применять пиротехнику в помещении, держать работающее изделие в руках.
Если в случае затухания фитиля или полного прогорания, изделие не начало работать, то необходимо выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе. После этого можно подойти к изделию и провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Если фейерверк не запустился необходимо его собрать и уничтожить, поместив в воду на срок не менее 24 часов. Затем изделие можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать его на костре.