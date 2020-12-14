Общество

В Острове определили семь площадок для запуска фейерверков в Новый год

Список безопасных площадок для самостоятельного запуска фейерверков утвержден в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации, муниципальными властями принято соответствующее постановление.

Для запуска фейерверков в период новогодних праздников в городе Острове утвердили семь площадок:

ул. Меркурьева (площадка между домами №№12, 16, 18, у пруда);

ул. Меркурьева, 8 (площадка напротив дома);

ул. Пригородная (площадка между домами №№12 и 16);

ул. Карла Маркса, 28 и Пригородная, 4 (площадка между дома);

ул. Клавы Назаровой со стороны домов, 54, 54А, 56, 58 (площадка у пруда);

ул. Апакидзе, 2 и Коммунистическая, 1 (площадка между домами);

микрорайон «Строитель» (площадка между домами №№6 и 18).

«Рекомендуется осуществлять запуск фейерверков и других пиротехнических изделий только на данных площадках и с соблюдением инструкции завода изготовителя пиротехнических изделий», - отметили в администрации.

Администрация района призывает граждан покупать сертифицированные фейерверки, обращать внимание на упаковку, товарный знак, хранить изделия в сухом месте при температуре не выше 30 градусов вдали от легковоспламеняющихся предметов и веществ, и следовать правилам инструкции, указанной на упаковке.

Для самостоятельного запуска нужно заранее определить место проведения фейерверка без деревьев, линий электропередач и прочих преград. При сильном и порывистом ветре стоит отказаться от запуска. Зрителей необходимо разместить в безопасной зоне, не менее 30-50 м от запуска. Запуском пиротехники следует заниматься ответственному человеку в трезвом состоянии, он должен надежно разместить и закрепить изделие в соответствии с инструкцией. При поджигании изделия нельзя держать их в руках и наклоняться над ними, после окончания работы нельзя подходить к изделию как минимум 10 минут. Для надежного и безопасного запуска всегда необходимо читать инструкцию, так как у каждого изделия могут быть свои особенности, добавили в администрации.

«Категорически запрещается разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования», - напомнили в власти муниципалитета.

Лица младше 18 лет должны запускать фейерверки в присутствии взрослых. Также запрещается курить рядом с изделиями, механически воздействовать на него, бросать, ударять, применять пиротехнику в помещении, держать работающее изделие в руках.

Если в случае затухания фитиля или полного прогорания, изделие не начало работать, то необходимо выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе. После этого можно подойти к изделию и провести его визуальный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Если фейерверк не запустился необходимо его собрать и уничтожить, поместив в воду на срок не менее 24 часов. Затем изделие можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать его на костре.