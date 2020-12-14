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Общество

Подписано финансирование программы Псковской области по модернизации первичного звена здравоохранения

14.12.2020 18:42|ПсковКомментариев: 3

Подписано финансирование региональной программы Псковской области по модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Об этом сообщил на своей Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Хорошие новости под занавес уходящего года. В рамках ближайшего бюджетного цикла (2021-2023 гг.) Псковская область получит 1,4 млрд рублей федеральных средств, из которых 484 млн – уже в следующем году», - написал он.

По его словам, на эти средства власти планирует построить и заменить 23 модульных ФАПа и конструкций врачебной амбулатории в 2021 году, провести капитальный ремонт в городских, районных и межрайонных медицинских учреждениях на общую сумму более 1,7 млрд рублей (на 2021 год запланирован ремонт 15 объектов), закупить медицинского оборудования и изделий почти на 800 млн рублей. Кроме того, планируется приобрести 212 автомобилей для транспортировки пациентов и медицинских работников (в том числе, замену 81 ед.)

«Выражаю искреннюю благодарность Татьяне Алексеевне Голиковой (вице-премьер России – от ред.) и Михаилу Альбертовичу Мурашко (глава Минздрава РФ – от ред.). Для Псковской области это действительно неоценимая поддержка, которая позволит качественно повысить качество здравоохранения в нашей̆ области», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото с Instagram-страницы Михаила Ведерникова

Теги: #правительство #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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