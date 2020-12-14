Общество

В Тямшанской волости убрали две несанкционированные свалки

Два стихийных места накопления мусора ликвидированы в деревне Кузнецово и деревне Алабышево Тямшанской волости Псковского района силами администрации сельского поселения.

Уведомления о выявленных свалках региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» направил в адрес органов местного самоуправления в начале ноября. Порядка 50 кубометров мусора на площади 200 м2 были убраны на участке земель сельхозназначения у деревни Кузнецово.

У деревни Алабышево в рамках выездного контроля сотрудники регоператора выявили складирование отходов, не относящихся к ТКО – порубочные остатки деревьев, строительные и промышленные отходы. В середине ноября уведомление о принятии мер к ликвидации этой несанкционированной свалки было направлено главе Псковского района, свалка ликвидирована.