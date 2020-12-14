Общество

«Миссис Псков 2020» стала почетным гостем конкурса «Миссис Великий Новгород 2021»

В минувшее воскресенье, в Великом Новгороде состоялся великолепный праздник красоты и материнства «Миссис Великий Новгород 2021».

В этом прекрасном событии принял участие и псковский десант в составе дизайнера-модельера меховых изделий, обладательницы титула «ГРАН-ПРИ конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017», обладательницы титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светланы Шумейко, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006, Первой вице Мисс Карелия 2005 — Кристины Ларченко, Миссис Псков 2020 - Алены Силиной и директора конкурса «Миссис Псков» - Николая Королева.

Победительницы конкурсов красоты стали членами королевского жюри, а директор «Миссис Псков» выступил в роли ведущего финального мероприятия.

«Это было великолепное путешествие, благодаря которому у нас появились новые знакомства…» — подытоживает Алена Силина.

«Приятно оказаться в атмосфере праздника и взглянуть немного со стороны, находясь уже в статусе королевы, хотя переживания за девушек все равно есть» — говорит Светлана Шумейко.

«Очень красивое и праздничное мероприятие. Все участницы справились с испытанием достойно и показали яркое шоу! Я очень рада тому, что нас пригласили на этот праздник женственности и красоты» — заключила Кристина Ларченко.

«Общение сообщества Миссис Северо-Западного региона с каждым годом становится все более интересным и насыщенным разными мероприятиями! Мне особенно приятно быть не просто гостем, но и ведущих этих праздничных событий! Всем участницам и победительницам желаю новых успехов и побед», — сказал Николай Королев.