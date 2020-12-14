Общество

Порядка 900 дежурных групп для учащихся начальных классов организовано в Псковской области

Введение дистанционного режима в школах региона, когда учебные учреждения вышли на финишную прямую в реализации программ, не повлияет на качество образовательной деятельности, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Вице-губернатор обратила внимание, что в школах организованы дежурные группы для учащихся начальных классов, которые в силу своего возраста не могут оставаться дома долгое время без присмотра. В настоящее время в регионе функционирует порядка 900 таких групп. В особых случаях, по согласованию с администрацией образовательного учреждения, такие классы могут быть открыты для учеников более старшего возраста, обозначила Вера Емельянова. Она также уточнила, что проводить обычные занятия или исправлять оценки в школах под предлогом работы дежурных групп запрещено.

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«Не сомневаюсь, что неделя, которая объявлена дистанционной, не принесет дискомфорта семьям, напротив позволит спокойно завершить учебную четверть и уйти на каникулы, чтобы после новогодних праздников вернуться в школы для обучения в очной форме», — добавила первый заместитель губернатора Псковской области и призвала жителей региона с пониманием отнестись к введенным мерам.

Напомним, Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 14 по 19 декабря все общеобразовательные, профессиональные образовательные, дополнительные общеобразовательные и дополнительные профессиональные образовательные учреждения должны перейти к реализации образовательных программ с применением удаленных форм обучения. С 21 декабря по 10 января для школьников Псковской области устанавливаются зимние каникулы.