Для перевозки медицинских работников требуются волонтеры  

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области просит откликнуться перевозчиков такси для перевозки медицинских работников государственной системы здравоохранения в целях бесперебойной работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время помощь автоволонтеров (т. е. безвозмездное оказание услуг по перевозке медработников) необходима по следующим маршрутам:
|
Маршрут перевозки
|
Дни недели
|
Время на маршруте, час
|
Время отправления из начального пункта
|
Время отправления в обратном направлении
|
Среднее количество пассажиров
|
Гдов – ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» - Гдов
|
по необходимости
|
4 часа
|
09.00
|
15.00
|
4 (в неделю)
|
Порховский район
|
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
|
4 часа
|
10.00
|
14.00
|
1
|
Идрица – Себеж – Идрица
|
Ежедневно
|
1 час
|
08.00
|
16.00
|
1-3
|
Себеж – Великие Луки – Себеж
|
Ежедневно
|
3 часа
|
8.00
|
16.00
|
1-4
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
- 8 (81153)-7-29-88, факс 7-44-84 ГБУЗ ПО «Великолукская МБ»;
- 8 (81153)-7-39-16 ГБУЗ «Великолукская детская городская больница»;
- 66-53-52, факс 66-42-55, 66-31-25; 56-33-12, 56-58-32; 53-62-04, 53-49-42 ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»;
- 29-14-85, 29-14-81; 29-45-75, 29-45-73 ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника».