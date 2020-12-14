Общество

Для перевозки медицинских работников требуются волонтеры

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области просит откликнуться перевозчиков такси для перевозки медицинских работников государственной системы здравоохранения в целях бесперебойной работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время помощь автоволонтеров (т. е. безвозмездное оказание услуг по перевозке медработников) необходима по следующим маршрутам:

Маршрут перевозки Дни недели Время на маршруте, час Время отправления из начального пункта Время отправления в обратном направлении Среднее количество пассажиров Гдов – ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» - Гдов по необходимости 4 часа 09.00 15.00 4 (в неделю) Порховский район Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 4 часа 10.00 14.00 1 Идрица – Себеж – Идрица Ежедневно 1 час 08.00 16.00 1-3 Себеж – Великие Луки – Себеж Ежедневно 3 часа 8.00 16.00 1-4

Подробную информацию можно узнать по телефонам:

- 8 (81153)-7-29-88, факс 7-44-84 ГБУЗ ПО «Великолукская МБ»;

- 8 (81153)-7-39-16 ГБУЗ «Великолукская детская городская больница»;

- 66-53-52, факс 66-42-55, 66-31-25; 56-33-12, 56-58-32; 53-62-04, 53-49-42 ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»;

- 29-14-85, 29-14-81; 29-45-75, 29-45-73 ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника».