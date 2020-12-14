Общество

В Псковской области остаются активными шесть очагов COVID19

За последние сутки в Псковской области из активных очагов был убран Великолукский медицинский колледж.

Также ранее перестали быть активными очаги в региональном отделении Центрального Банка в Пскове и отделении травматологии Псковской областной клинической больницы.

Согласно данным официального телеграм-канала Псковской области, на 14 декабря в регионе остаются активными 6 очагов: Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа и администрация Опочецкого района.