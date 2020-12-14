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В псковском архиве рассказали о том, на какие кварталы делился Псков в XIX веке

Фото: https://vk.com/pskovarchive

В Государственном архиве Псковской области рассказали о разделении Пскова и его кварталах в середине XIX века.

«Город разделен на 2 части и 5 кварталов: 1-я часть, самая населенная, находится на правом берегу р. Великой до левого берега реки Псковы, к ней принадлежат слободы, находящиеся за городской стеной: Петровская, Кузнецкая, Панова, Алексеевская, Выползова и Пометкина; 2-я часть состоит из Завеличья по левому берегу р. Великой и из Запсковья по правому берегу р. Псковы с слободами: Ивановскою, Варлаамовскою, Кошачьею, Мишаринскою, Царе-Константиновскою и Хлебною», - следует из «Памятной книжки Псковской губернии на 1858 год. Статистическое обозрение Псковской губернии».

Из этих же материалов можно узнать, что в это время всего в городе насчитывалось 949 домов, из которых лишь 100 были каменными.