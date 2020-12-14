Общество

В Великих Луках открылся Центр Добровольчества

14 декабря в Великих Луках открылся Центр Добровольчества. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Инстаграм, Центр станет новой муниципальной площадкой для развития и популяризации волонтерства.

Кроме того, при поддержке Фонда Президентских Грантов открылся филиал Проектного офиса #Команда2018, который будет функционировать на базе Центра.

«Создавая такую инфраструктуру, мы совместными усилиями федерального, регионального и муниципального бюджетов обеспечиваем поддержку гражданских инициатив, направленных на развитие районов Псковской области, - подчеркнул глава региона. - Все неравнодушные граждане для решения социальных задач смогут использовать эти площадки для встреч и мероприятий, на которых будут генерировать идеи и работать над новыми проектами».

Добавим, что до конца года будет открыто еще 5 центров добровольчества в Пыталовском, Палкинском, Островском, Печорском и Опочецком районах.