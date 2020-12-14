Общество

В ряде районов Псковской области за день не выявлено новых случаев коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил сведения по статистике заболеваемостью коронавирусом в регионе.

По его данным, в ряде районов Псковской области за день не выявлено новых случаев коронавируса. В частности - в Гдовском, Локнянском, Пыталовском, Красногородском и Новоржевском районах количество инфицированных за день не изменилось.

Всего проведено 186949 исследований на Covid19. Подтверждено 17309 случаев. Выздоровело - 8324 (+32) человек. Умерло 86 (+2).

Глава региона призвал жителей области быть бдительными, не забывать о правилах профилактики и беречь себя и своих близких.