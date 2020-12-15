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Общество

Врач рассказала, в каком случае вакцинация не спасет от заболевания COVID-19

15.12.2020 07:09|ПсковКомментариев: 0

Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации. Такое мнение высказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская.

«На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но, возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета», — сказала Степенская, передает РИА Новости.

По словам профессора, жителей многих стран будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, добавила Степенская.

«Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят, — они не делают. Поэтому, я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают», — считает врач.

По ее мнению, люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важность. Также собеседница агентства полагает что, возможно, скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадет.

«Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год», — заключила иммунолог.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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