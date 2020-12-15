Общество

Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Более половины населения России уже привиты от гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

«Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн человек, что составляет 53,7 % от численности населения Российской Федерации», - следует из сообщения.

По данным ведомства, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах страны. «Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», - уточнил Роспотребнадзор, передает «Интерфакс».

Ранее, глава ведомства Анна Попова выразила надежду, что в середине декабря в России будет завершена прививочная кампания против гриппа.