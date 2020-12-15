Марина Гаращенко объяснила увеличение сроков получения первичной медпомощи

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение псковича на сайте губернатора региона, объяснила причины увеличения сроков получения первичной медицинской помощи.
Мужчина рассказал, что в один из выходных дней он вызывал скорую помощь, поскольку у него была температура 39,2 и сильный кашель. «Они ехать отказались и сослались на то, чтобы я вызвал врача на дом. В понедельник пошел сам во вторую поликлинику. Не приняли. Сказали, что могут записать только на следующую неделю. Естественно, меня это не устроило», - отметил он и пояснил, что записался там же на вызов врача на дом.
«А он не идет. И есть такое подозрение, что не придет. Так как температура толком не сбивалась, пошел уже сам сделал флюорографию. Поставили левостороннюю пневмонию. Вот только диагноз есть, а рецепта даже нет», - добавил пскович.
Марина Гаращенко отметили, что в настоящее время в связи со сложной эпидемиологической ситуацией возросла нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения области. «В связи с большим количеством вызовов на дом возможно увеличение времени дозвона», - отметила она.
По словам председателя комитета, в настоящее время организована работа многоканальной «горячей линии» Псковской городской поликлиники по телефону 29-90-28, по которому в том числе принимаются вызовы на дом и передаются в диспетчерскую службу всех подразделений поликлиники.
«В связи с кадровым дефицитом и болезнью медицинских работников возможно удлинение сроков при получении первичной медицинской помощи. Приносим извинения за вызванные неудобства и удлинение времени получения первичной медицинской помощи», - добавила Марина Гаращенко.