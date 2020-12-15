Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков

Роспотребнадзор рекомендует выбирать сладкие новогодние подарки с ближайшей ко дню покупки датой фасовки, поскольку срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту. Как сообщается на сайте ведомства, при выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров).

Также рекомендуется обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. «Их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендуется для наполнения детских наборов, так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола», - сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, в составе сладостей не должны присутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Допускается содержание натуральных красителей и ароматизаторов.

«Сладкий подарок необходимо хранить при температуре 15-17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налетом», - добавили в Роспотребнадзоре.