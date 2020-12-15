Общество

Ночной авиарейс из Калининграда в Псков задержан

Рейс авиакомпании «РусЛайн» отправлением 14 декабря в 23.35 из Калининграда в Псков задержан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Причиной задержки стало позднее прибытие борта в аэропорт Калининграда, а также неблагоприятные метеоусловия в виде сильного тумана и низкой видимости в зоне посадки в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга».

Ориентировочное время отправления борта из Калининграда в Псков назначено на 12.00 по московскому времени.