Общество

Псковская область вошла в число самых пьющих регионов России

Псковская область заняла 72 место в России (степень трезвости - 40,95) в национальном рейтинге трезвости регионов России за 2020 год, подготовленном экспертами федерального проекта «Трезвая Россия».

Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место, пояснили составители рейтинга.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции: Санкт-Петербург - 16 место (29,39), Мурманская область - 32 место (33,97), Калининградская область - 37 место (35,16), Новгородская область - 48 место (37,98), Архангельская область - 65 место (39,68), Вологодская область - 71 место (40,87), Карелия - 60 место (39,33), Ленинградская область - 61 место (39,44), Ненецкий автономный округ - 80 место (43,77), Коми - 85 место (49,25).

Национальный рейтинг трезвости регионов России за 2020 год / «Трезвая Россия»

«Алкоголь - одна из самых недооцененных проблем в мире, - подчеркнул руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев. - Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукцией, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности, а также конкретизировать шаги государства и общества в целях защиты здоровья граждан».

Новым мировым трендом ближайших лет, по мнению экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», будет являться сохранение здоровья.

При составлении рейтинга использовались статистические показатели, представленные открытыми источниками данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных, Единой межведомственной информационно–статистической системы.