Общество

Гололед ожидается в Псковской области 15 декабря

Гололед ожидается в Псковской области с утра 15 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре.

В связи с этим ГУ МЧС России по Псковской области призывает не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых, подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно, не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, при усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили, остерегаться нависшего снега и сосулек.

Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. Следует ограничить использование автотранспорта.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. «При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости», - добавили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.