Общество

Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО

Псковская область вторую неделю подряд показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе - 50% (8 418 человек, 51% неделей ранее). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфографика: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

На первом месте в СЗФО по проценту выздоровевших находится Ненецкий автономный округ - 93% (675 человек), на втором - Мурманская область (91%, 28 923 человека), а на третьем – Коми и Ленинградская область (86%, 22 257 и 17 399 выздоровевших соответственно).

В Калининградской области выздоровело 77% от общего числа выявленных заболевших (11 133 человек), в Архангельской - 75% (27 981), в Вологодской - 74% (13 031).

В Новгородской области этот показатель составил 72% (10 745), в Карелии - 65% (13 988) и в Санкт-Петербурге - 57% (102 497 человек).