Общество

Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок

В Роспотребнадзоре рассказали псковичам, как выбрать качественную косметику и парфюмерную продукцию накануне Нового года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении Роспотребнадзора, в первую очередь, стоит обратить внимание на срок годности товара.

Продавец обязан продать продукцию покупателю с таким расчетом, чтобы она могла быть использована по назначению до истечения срока годности. Также у покупателя должна быть возможность оценить запах духов, одеколона, туалетной воды, а также другие свойства и характеристики товаров.

Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавцу следует предложить покупателю проверить ее содержимое, сняв при этом целлофан или фирменную ленту. При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец.

Кроме того, продукция должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и иметь маркировку единого знака обращения на рынке государств-членов.

На этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше должны быть сведения о товаре (название, адрес, место производства, срок годности, условия хранения, номер партии и спецкод, состав). Производитель может указать информацию с использованием латинских букв или в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI).

Покупатель может требовать от продавца товарно-сопроводительные документы (сертификаты, декларации, регистрации), которые должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его местонахождения (адреса) и телефона. Отсутствие данных документов ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение продукции.

Роспотребнадзор порекомендовал не покупать парфюмерную продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где не могут показать документы, подтверждающие ее безопасность.