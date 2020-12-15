Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выбираем подарки в Пскове
алло, мы ищем стартапы
Как минимум, варварство
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
новое городское кафе
Новые банковские услуги для предпринимателей
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
С двух ног в один сапог
спастись от огня
Прогулка по (не)доступной среде
бизнес с душком
Чем помогли малому и среднему бизнесу
конкурс лучшее новогоднее оформление
75 лет спустя Год памяти и славы
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.12.2020 00:420 Еще 32 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 15.12.2020 13:560 Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук 15.12.2020 13:510 Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок 15.12.2020 13:440 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 15.12.2020 13:350 Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже 15.12.2020 13:223 Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО
 
 
 
Самое популярное 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 14.12.2020 09:210 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 15.12.2020 10:5427 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 14.12.2020 12:150 Обнаружены тела утонувших в автомобиле в Новосокольническом районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок

15.12.2020 13:51|ПсковКомментариев: 0

В Роспотребнадзоре рассказали псковичам, как выбрать качественную косметику и парфюмерную продукцию накануне Нового года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении Роспотребнадзора, в первую очередь, стоит обратить внимание на срок годности товара.

Продавец обязан продать продукцию покупателю с таким расчетом, чтобы она могла быть использована по назначению до истечения срока годности. Также у покупателя должна быть возможность оценить запах духов, одеколона, туалетной воды, а также другие свойства и характеристики товаров.

Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавцу следует предложить покупателю проверить ее содержимое, сняв при этом целлофан или фирменную ленту. При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец.

Кроме того, продукция должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и иметь маркировку единого знака обращения на рынке государств-членов.

На этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше должны быть сведения о товаре (название, адрес, место производства, срок годности, условия хранения, номер партии и спецкод, состав). Производитель может указать информацию с использованием латинских букв или в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI).

Покупатель может требовать от продавца товарно-сопроводительные документы (сертификаты, декларации, регистрации), которые должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его местонахождения (адреса) и телефона. Отсутствие данных документов ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение продукции.

Роспотребнадзор порекомендовал не покупать парфюмерную продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где не могут показать документы, подтверждающие ее безопасность.

Теги: #Роспотребнадзор #Новый год #праздник #косметика #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 164 человека
15.12.2020, 14:310 С новым годом! С новым людом! 15.12.2020, 14:211 Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей» 15.12.2020, 14:100 «Эхономика» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 15.12.2020, 13:560 Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук
15.12.2020, 13:510 Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок 15.12.2020, 13:440 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 15.12.2020, 13:400 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в 2021 году с большой скидкой 15.12.2020, 13:350 Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже
15.12.2020, 13:280 Более 4 тысяч пачек сигарет нашли пыталовские таможенники в вагоне с картоном 15.12.2020, 13:223 Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО 15.12.2020, 13:160 Госдума одобрила поправку о штрафе до 3 млн рублей за клевету 15.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анастасией Ивановой
15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского 15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе 15.12.2020, 12:434 Псков стал одним из популярных новогодних направлений у жителей Петербурга 15.12.2020, 12:372 Волки пугают по ночам жителей Опочки
15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков» 15.12.2020, 12:260 Выставка лучших фоторабот конкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» открылась в Пскове 15.12.2020, 12:120 Псковский экс-таможенник получил условный срок за дачу взятки следователю 15.12.2020, 12:100 Два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в клуб «Супер фитнес»
15.12.2020, 12:030 Пыталовскую пару осудили за уличное ограбление 15.12.2020, 11:590 «Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса 15.12.2020, 11:570 Подсолнухи «расцвели» на подстанции в Неелово 15.12.2020, 11:380 Неравнодушную к алкоголю псковичку поймали росгвардейцы
15.12.2020, 11:375 Знаменитый российский автостопщик рассказал о визите в Псков 15.12.2020, 11:308 Депутат объяснил близостью НАТО невозможность строительства мусорного полигона у его дачи 15.12.2020, 11:210 Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США 15.12.2020, 11:140 Дачного вора задержали великолукские полицейские
15.12.2020, 11:090 На 11 лет лишился свободы мужчина, зарезавший собутыльника в Черехе 15.12.2020, 11:070 «Новогодний трансформер» от видеосервиса Wink предложен зрителям 15.12.2020, 10:581 Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты 15.12.2020, 10:5428 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию
15.12.2020, 10:400 Гололед ожидается в Псковской области 15 декабря 15.12.2020, 10:283 Псковская область вошла в число самых пьющих регионов России 15.12.2020, 10:171 Ночной авиарейс из Калининграда в Псков задержан 15.12.2020, 10:160 Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов
15.12.2020, 10:064 Обязательными работами наказали «черного лесоруба» в Дедовичском районе 15.12.2020, 10:001 В России разработаны рекомендации для туротрасли в зимний сезон 15.12.2020, 09:330 Виталий Козырев об изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года 15.12.2020, 09:290 Бывшему замглавы судебных приставов Петербурга продлен срок домашнего ареста
15.12.2020, 09:080 Баня горела в Опочецком районе 15.12.2020, 09:000 Новые банковские услуги для предпринимателей: экономия на тендерах и выгодный зарплатный проект 15.12.2020, 08:570 Мужчина погиб на пожаре в Пскове 15.12.2020, 08:530 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
15.12.2020, 08:440 85% россиян проведут новогодние праздники дома 15.12.2020, 08:350 Псковские власти проверят освещение дороги до поселка Силово-Медведово 15.12.2020, 08:232 В России предрекли снижение населения до 125 млн человек к 2050 году 15.12.2020, 08:1213 Марина Гаращенко объяснила увеличение сроков получения первичной медпомощи
15.12.2020, 08:015 «Трезвая Россия» предложила вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году 15.12.2020, 07:490 Россияне смогут получать услуги нотариуса онлайн 15.12.2020, 07:450 Более половины россиян сделали прививку от гриппа 15.12.2020, 07:260 Правительство просят создать новую программу кредитования многодетных семей
15.12.2020, 07:090 Врач рассказала, в каком случае вакцинация не спасет от заболевания COVID-19 15.12.2020, 00:470 В ряде районов Псковской области за день не выявлено новых случаев коронавируса 15.12.2020, 00:420 Еще 32 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 14.12.2020, 23:440 ВОЗ: У Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
14.12.2020, 23:310 Псковичей приглашают проголосовать за свой город 14.12.2020, 23:174 Байден обошел Трампа по голосам выборщиков 14.12.2020, 23:0710 Бесстрашные псковичи гуляют по льду Мирожского пруда, несмотря на полыньи. ФОТО 14.12.2020, 23:030 Опочецкий динозавр вышел в финал всероссийского конкурса необычных памятников
14.12.2020, 22:460 График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников 14.12.2020, 22:440 В Великих Луках открылся Центр добровольчества 14.12.2020, 22:345 В псковском архиве рассказали о том, на какие кварталы делился Псков в XIX веке 14.12.2020, 22:280 Минпромторг сообщил о готовности 60 крупных сетей подписать соглашение о стабилизации цен
14.12.2020, 22:030 На канале «Спас» покажут фильм «Небесный спецназ» с участием клириков храма Александра Невского 14.12.2020, 21:471 «Миссис Псков 2020» стала почетным гостем конкурса «Миссис Великий Новгород 2021» 14.12.2020, 21:326 В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете 14.12.2020, 21:190 Выпуск видеожурнала Пушкинского заповедника посвятили 195-летию со дня восстания декабристов
14.12.2020, 21:000 Псковская Голгофа: храм Старое Вознесение 14.12.2020, 20:460 В Острове определили семь площадок для запуска фейерверков в Новый год  14.12.2020, 20:316 Для перевозки медицинских работников требуются волонтеры   14.12.2020, 20:160 Сегодня ночью на дорогах Псковской области обещают сильный туман
14.12.2020, 20:010 В Тямшанской волости убрали две несанкционированные свалки 14.12.2020, 19:520 Правила безопасности при эксплуатации обогревательных приборов напомнили псковичам в МЧС 14.12.2020, 19:430 Порядка 900 дежурных групп для учащихся начальных классов организовано в Псковской области 14.12.2020, 19:370 В Псковской области остаются активными шесть очагов COVID19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.