Общество

Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка, при этом 65% из них рассчитывают, что блог принесет не только удовольствие, но и существенный доход. Соответствующее исследование провели НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», опросив почти 4,5 тысячи человек по всей стране.

У работающих россиян обычно нет времени на блогерство:

ведут блоги очень активно (6%);

делают это нерегулярно (6%);

размещают посты редко (17%);

не ведут блог (71%).

После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют:

делиться полезными советами (19%);

рассказывать о путешествиях (17%);

рассказывать о хобби (17%);

описывать свои будни (12%);

вспоминать молодость (8%);

рассуждать о здоровье (7%).

Наиболее популярные платформы для блога на пенсии:

YouTube (33%);

TikTok (17%);

Instagram (17%);

«Яндекс.Дзен» (11%);

Facebook, Telegram, «ВКонтакте» - не более 5% каждая.

Заводя блог на пенсии, россияне:

собираются зарабатывать существенные деньги (41%);

рассчитывают на прибавку к пенсии (24%);

сомневаются, что заработают, но от дохода не откажутся (24%);

не рассчитывают на материальное вознаграждение (11%).

«Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% - на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога. Сейчас многие мечтают монетизировать свое хобби, но блог едва ли может стать полноценным и единственным источником дохода на пенсии. Поэтому лучше уже за 20-30 лет до окончания карьеры задуматься о жизни после 60 и начать делать сбережения. Если с 30 лет откладывать на индивидуальный пенсионный план всего 2-4% зарплаты, то на пенсии можно будет сохранить 80-100% своего трудового дохода», - отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.