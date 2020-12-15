Общество

Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук

Акцию «Подари праздник» проводят в Пскове и Великих Луках активисты волонтерских центров «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, они украшают ели на территории больниц, в городских скверах и парках.

В Пскове волонтеры украсили ель возле областного онкологического диспансера. «Сейчас медики испытывают большие нагрузки, и их очень важно поддержать. И дети в больницах очень ждут новогодних чудес и праздника, поэтому мы решили провести новогоднюю акцию по украшению елочек около больниц. Приятно, что к акции присоединяются неравнодушные горожане, они приносят елочные игрушки, мишуру и другие украшения», - отметил участник акции, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

Активисты великолукского волонтерского штаба партии нарядили ель в сквере на улице Холмской. «Во время пандемии ожидание праздника немного поднимает настроение и дает больше позитивных эмоций», - сказал депутат областного Собрания Андрей Корнев.

Он добавил, что к празднику преобразятся и другие территории. Так, планируется установить ели около детских больниц и COVID-центров.

В настоящее время объявлен сбор елочных игрушек, мишуры, бус и других праздничных аксессуаров для елей, которые будут стоять около больниц. Принимаются любые украшения (сделанные своими руками или купленные в магазине) до 22 декабря по адресам: Псков, улица Гоголя, 9; Великие Луки, проспект Ленина, 37.