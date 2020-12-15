Общество

В Кунье восстановили мемориальные плиты, разрушенные вандалами

Мемориальные плиты, разрушенные вандалами в сентябре этого года, установили сегодня, 15 декабря, на братском захоронении поселка Кунья. Как сообщила районная газета «Пламя» со ссылкой на главу администрации поселка Наталью Перевощикову, подрядная организация из Пскова заменила три плиты, которые в результате действий малолетних хулиганов были полностью уничтожены, а также переустановила центральную стелу.

Подрядчики точно угадали с цветом и формой новых элементов, установили их с использованием фиксирующей арматуры на специальный двухкомпонентный клей. Пока работы по замене плит были профинансированы из бюджета поселка, но родители виновных полностью возместят эти расходы.

В настоящее время одна из четырех семей компенсировала ущерб полностью, другая выплатила 50% суммы. Еще две семьи оплатили ущерб частично и заключили с администрацией поселка договоры о рассрочке платежей на четыре месяца.

«Мы обязательно добьемся, чтобы родители детей, виновных в этом страшном кощунстве, полностью возместили причиненный ущерб. Это послужит хорошим уроком самим виновникам и другим ребятам, которые не считают зазорным что-нибудь сломать и испортить», - подытожила Наталья Перевощикова.