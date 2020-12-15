Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Чем обеспокоены псковские садоводы?

В среду, 16 декабря, в 15:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг, посвященный ситуации с СНТ на Запсковье вблизи улицы Линейной и другим злободневным вопросам, которые волнуют псковских садоводов.

Члены девяти садоводств, расположенных в Пскове, на Запсковье вблизи улицы Линейной, обеспокоены, что их СНТ находятся под угрозой ликвидации. После последних корректировок в генплан областного центра представители этих садоводств говорят, что живут, как на иголках.

Городские власти уверяют, что никаких изменений в генплан не вносилось, и что еще в первом его варианте от 1973 года эта территория уже была территорией высотной застройки. Кроме того, в муниципалитете указывают, что земли выделялись под огородничество, а не строительство коттеджей.

Дачники же подчеркивают, что документы на дачи выданы им почти 60 лет назад. Разрешения на строительство получены официально. Многие живут здесь семьями - по прописке. Есть и малоимущие, и многодетные, а теперь они столкнулись с угрозой вынужденного переселения.

Своей точкой зрения по ситуации поделятся представители местных СНТ и эксперты общественных организаций, отстаивающих права садоводов.

Также мы попросим их рассказать, что стало причиной сокращения количества СНТ в регионе: завешенная кадастровая стоимость земельных участков, неэффективность профильной господдержки или невостребованность садоводств у населения.

Спикеры:

• председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова

• председатель ПРОО «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко

• председатель СНТ «ПЭМЗ» Игорь Орлов

• председатель СНТ «Авторемзавод» Николай Бароян

• представитель СНТ «Авторемзавод» Вадим Певгонен

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

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