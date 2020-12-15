Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новые банковские услуги для предпринимателей
С двух ног в один сапог
Выбираем подарки в Пскове
Как минимум, варварство
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
алло, мы ищем стартапы
новое городское кафе
75 лет спустя Год памяти и славы
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
 
 
 
ещё Общество 15.12.2020 00:420 Еще 32 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 15.12.2020 15:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i 15.12.2020 15:482 Роспотребнадзор отказал псковичке в предоставлении информации о заболевших COVID-19 и ОРВИ детях 15.12.2020 15:400 В Кунье восстановили мемориальные плиты, разрушенные вандалами 15.12.2020 15:332 Вакцинация от коронавируса началась в регионах России 15.12.2020 15:300 Юрий Власюк покинул пост первого замглавы администрации Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 13.12.2020 19:239 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 08.12.2020 11:2014 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 79
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вакцинация от коронавируса началась в регионах России

15.12.2020 15:33|ПсковКомментариев: 2

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Он уточнил, что препарат доставили во все субъекты Федерации. Глава Минздрава также отметил, что перед крупными поставками сначала провели пробные, для отработки логистических цепочек, пишет РИА Новости.

Михаил Мурашко подчеркнул, что все регионы готовы к принятию вакцины, разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить «ритмичные поставки вакцины в регионы» и оперативно их распределять. «Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев», - добавил глава правительства.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 178 человек
15.12.2020, 16:100 Ледяной дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 декабря 15.12.2020, 15:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i 15.12.2020, 15:490 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 40 дней не пить вино и не баловаться! 15.12.2020, 15:482 Роспотребнадзор отказал псковичке в предоставлении информации о заболевших COVID-19 и ОРВИ детях
15.12.2020, 15:400 В Кунье восстановили мемориальные плиты, разрушенные вандалами 15.12.2020, 15:332 Вакцинация от коронавируса началась в регионах России 15.12.2020, 15:300 Юрий Власюк покинул пост первого замглавы администрации Великих Лук 15.12.2020, 15:220 Лев Шлосберг об итогах 2020 года, коронавирусе и планах «Яблока»
15.12.2020, 15:180 Михаил Задорнов: Прибыль банка «Открытие» по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии 15.12.2020, 15:020 График вывоза отходов изменится в Кунье на Новый год 15.12.2020, 14:540 Общественный пресс-центр ПЛН: Чем обеспокоены псковские садоводы? 15.12.2020, 14:491 Интерактив: Непешеходная зона на Запсковье
15.12.2020, 14:440 Интернет-мошенника задержали в Пскове. ВИДЕО 15.12.2020, 14:420 Псковская библиотека обзавелась искусственным интеллектом 15.12.2020, 14:310 С новым годом! С новым людом! 15.12.2020, 14:211 Микротрещину на транзитной трубе устраняют специалисты «Псковских теплосетей»
15.12.2020, 14:100 «Эхономика» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 15.12.2020, 13:560 Волонтеры украшают ели на улицах Пскова и Великих Лук 15.12.2020, 13:510 Псковичам рассказали, как правильно выбрать духи и косметику в подарок 15.12.2020, 13:440 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством
15.12.2020, 13:400 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в 2021 году с большой скидкой 15.12.2020, 13:350 Пять новых мастерских открылись в Псковском агротехническом колледже 15.12.2020, 13:280 Более 4 тысяч пачек сигарет нашли пыталовские таможенники в вагоне с картоном 15.12.2020, 13:228 Псковская область показывает самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 в СЗФО
15.12.2020, 13:160 Госдума одобрила поправку о штрафе до 3 млн рублей за клевету 15.12.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анастасией Ивановой 15.12.2020, 13:000 Финал проекта «Модное преображение» прошел в особняке Лавриновского 15.12.2020, 12:531 Автомобилист пострадал в ДТП в Локнянском районе
15.12.2020, 12:436 Псков стал одним из популярных новогодних направлений у жителей Петербурга 15.12.2020, 12:372 Волки пугают по ночам жителей Опочки 15.12.2020, 12:360 Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков» 15.12.2020, 12:260 Выставка лучших фоторабот конкурса «Спорт школьной жизни: стоп-кадр» открылась в Пскове
15.12.2020, 12:120 Псковский экс-таможенник получил условный срок за дачу взятки следователю 15.12.2020, 12:100 Два псковича смогут получить скидку на годовой абонемент в клуб «Супер фитнес» 15.12.2020, 12:030 Пыталовскую пару осудили за уличное ограбление 15.12.2020, 11:590 «Эхономика»: Как «Мой бизнес» помог псковским предпринимателям в условиях коронавируса
15.12.2020, 11:570 Подсолнухи «расцвели» на подстанции в Неелово 15.12.2020, 11:380 Неравнодушную к алкоголю псковичку поймали росгвардейцы 15.12.2020, 11:375 Знаменитый российский автостопщик рассказал о визите в Псков 15.12.2020, 11:308 Депутат объяснил близостью НАТО невозможность строительства мусорного полигона у его дачи
15.12.2020, 11:210 Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США 15.12.2020, 11:140 Дачного вора задержали великолукские полицейские 15.12.2020, 11:090 На 11 лет лишился свободы мужчина, зарезавший собутыльника в Черехе 15.12.2020, 11:070 «Новогодний трансформер» от видеосервиса Wink предложен зрителям
15.12.2020, 10:581 Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты 15.12.2020, 10:5440 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 15.12.2020, 10:400 Гололед ожидается в Псковской области 15 декабря 15.12.2020, 10:283 Псковская область вошла в число самых пьющих регионов России
15.12.2020, 10:171 Ночной авиарейс из Калининграда в Псков задержан 15.12.2020, 10:160 Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов 15.12.2020, 10:064 Обязательными работами наказали «черного лесоруба» в Дедовичском районе 15.12.2020, 10:001 В России разработаны рекомендации для туротрасли в зимний сезон
15.12.2020, 09:330 Виталий Козырев об изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года 15.12.2020, 09:290 Бывшему замглавы судебных приставов Петербурга продлен срок домашнего ареста 15.12.2020, 09:080 Баня горела в Опочецком районе 15.12.2020, 09:000 Новые банковские услуги для предпринимателей: экономия на тендерах и выгодный зарплатный проект
15.12.2020, 08:570 Мужчина погиб на пожаре в Пскове 15.12.2020, 08:530 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков 15.12.2020, 08:440 85% россиян проведут новогодние праздники дома 15.12.2020, 08:350 Псковские власти проверят освещение дороги до поселка Силово-Медведово
15.12.2020, 08:232 В России предрекли снижение населения до 125 млн человек к 2050 году 15.12.2020, 08:1214 Марина Гаращенко объяснила увеличение сроков получения первичной медпомощи 15.12.2020, 08:015 «Трезвая Россия» предложила вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году 15.12.2020, 07:490 Россияне смогут получать услуги нотариуса онлайн
15.12.2020, 07:450 Более половины россиян сделали прививку от гриппа 15.12.2020, 07:260 Правительство просят создать новую программу кредитования многодетных семей 15.12.2020, 07:090 Врач рассказала, в каком случае вакцинация не спасет от заболевания COVID-19 15.12.2020, 00:470 В ряде районов Псковской области за день не выявлено новых случаев коронавируса
15.12.2020, 00:420 Еще 32 человека вылечились от коронавируса в Псковской области 14.12.2020, 23:440 ВОЗ: У Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу 14.12.2020, 23:310 Псковичей приглашают проголосовать за свой город 14.12.2020, 23:174 Байден обошел Трампа по голосам выборщиков
14.12.2020, 23:0710 Бесстрашные псковичи гуляют по льду Мирожского пруда, несмотря на полыньи. ФОТО 14.12.2020, 23:030 Опочецкий динозавр вышел в финал всероссийского конкурса необычных памятников 14.12.2020, 22:460 График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников 14.12.2020, 22:440 В Великих Луках открылся Центр добровольчества
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.