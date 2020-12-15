Общество

Вакцинация от коронавируса началась в регионах России

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Он уточнил, что препарат доставили во все субъекты Федерации. Глава Минздрава также отметил, что перед крупными поставками сначала провели пробные, для отработки логистических цепочек, пишет РИА Новости.

Михаил Мурашко подчеркнул, что все регионы готовы к принятию вакцины, разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала.

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить «ритмичные поставки вакцины в регионы» и оперативно их распределять. «Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев», - добавил глава правительства.