Общество

Юрий Власюк покинул пост первого замглавы администрации Великих Лук

Юрий Власюк покинул пост первого заместителя главы администрации Великих Лук. Решение было принято по обоюдному согласию двух сторон, сообщили в администрации города.

Администрация благодарит Юрия Власюка за плодотворную работу на благо Великих Лук и горожан, а также за тесное сотрудничество с муниципальными предприятиями в сфере ЖКХ.

Уже завтра, 16 декабря, коллективу будет представлена новая кандидатура на пост первого заместителя главы администрации города. Им станет Валерий Астраханцев. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях, ранее возглавлял городской округ города Переславль-Залесский.

Напомним, Юрий Иванович Власюк родился в 1982 году, имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Депутат двух созывов Великолукской городской Думы (с 2007 по 2016 годы). С 2004 года занимал руководящие должности на предприятиях города Великие Луки, в том числе с 2011 по 2012 год был заместителем директора МУП «ДСУ г. Великие Луки», с 2012 по ноябрь 2016 годы - директором МУП «ДСУ г. Великие Луки». Впоследствии был назначн на пост первого заместителя главы администрации города Великие Луки.