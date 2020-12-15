Общество

Ледяной дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области 16 декабря

Ледяной дождь и гололедицу прогнозируют в Псковской области в среду, 16 декабря. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от Псковского гидрометцентра.

Утром 16 декабря с периода 7.00 - 10.00 по Псковской области, начиная с западных районов, ожидается гололед, местами ледяной дождь, на дорогах гололедица», - сообщили синоптики.

Рекомендации для населения от МЧС во избежание несчастных случаев:

- Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

- Подготовьте малоскользящую обувь.

- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

- Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

- При усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.

- Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.

- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.