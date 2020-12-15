Общество

Псковская область получит более 13 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

13 млн 16 тысяч 700 рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства России.



Фото: pixabay.com

Всего регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией направят свыше 2,7 млрд рублей.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей, - пояснили в пресс-службе правительства. - Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача».

В ноябре на эти цели из резервного фонда правительства направили более 5 млрд рублей. Псковская область тогда получила 23,5 млн рублей.