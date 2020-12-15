Себежского лесоруба арестовали на 10 суток за неуплату штрафа

Жителя Себежского района арестовали на 10 суток за неуплату административного штрафа, назначенного по факту незаконной рубки леса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мужчину обязали выплатить 30 тысяч рублей. Постановление о наложении штрафа он получил и не обжаловал, но в установленный срок не оплатил. За неуплату штрафа в отношении должника судебный пристав-исполнитель составил административный протокол по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания) и направил на рассмотрение в суд.
При назначении наказания суд учел все обстоятельства дела и назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста.