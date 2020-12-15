Общество

Более 30 школьников из Псковской области приняли участие в викторине «Я помню! Я горжусь!»

Сегодня, 15 декабря, более 30 школьников из 17 районов Псковской области приняли участие в викторине «Я помню! Я горжусь!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие было организовано в рамках социального проекта «Патриотизм - основа укрепления государства».

Обращаясь к участникам, председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов подчеркнул, что данная викторина завершает ряд мероприятий, которые были организованы в течение всего года. Все они направлены на патриотическое воспитание молодежи, а также недопущение искажения истории Великой Отечественной войны.

«Очень символично, что мы проводим данное мероприятие в год 75-летия Великой Победы. В Псковской области благодаря грантовой поддержке организованы центры патриотического воспитания. Они охватывают 17 муниципалитетов. Воспитанники всех центров принимают участие в викторине», - отметил Николай Груздов.

Викторина на знание истории Великой Отечественной войны состояла из шести туров. Школьники приняли в ней участие дистанционно из-за ситуации с распространением COVID-19, ответы на задаваемые вопросы участники направляли членам жюри, которые оценивали их правильность.

По итогам викторины победила команда из Псковского района, которая в блиц-раунде оказалась сильнее коллектива из Островского района, занявшего второе место. Третье место заняли представители Локнянского района. Участникам по итогам викторины направили ценные призы и сувениры. Всем, кто не вошел в тройку лидеров, также вручат благодарственные письма за активное участие в викторине.

Организаторами викторины выступили Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также региональный Центр детского и юношеского туризма и экскурсий при поддержке администрации Псковской области.