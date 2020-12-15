Общество

В Опочке состоялась встреча с семьей сотрудника МЧС, погибшего при исполнении служебного долга

В Опочке состоялась встреча с семьей сотрудника МЧС, погибшего при исполнении служебного долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В преддверии празднования Дня спасателя в знак уважения к вдовам и родственникам сотрудников, отдавшим жизни при выполнении служебного долга, руководство Главного управления МЧС России по Псковской области вручило памятные подарки от министерства.

На встречу прибыли заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области (по ГПС) Андрей Никулин и начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления Алексей Овечкин. В расположении 20-й пожарно-спасательной части они встретились с вдовой и дочерью начальника караула этой части Павла Лукьянова, погибшего при исполнении служебного долга и вручили подарки.

Андрей Никулин, обращаясь к членам семьи погибшего сотрудника, отметил, что в гарнизоне всегда будут чтить память этого замечательного человека и гордиться им, а руководство Главного управления будет готово оказать помощь семье.