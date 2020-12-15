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Фотографиями новогоднего оформления поделилась псковская гостиница «ПушкинЪ»

15.12.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Новая заявка поступила на конкурс на лучшее новогоднее оформление в Пскове. Фотографиями поделилась гостиница «ПушкинЪ» (Псков, Крестовское шоссе, 40-а ООО «Мегатур»).

Как сообщается в сопроводительном письме к конкурсной заявке, праздничное оформление украшает недостаточно благоустроенную часть города, одну из основных транспортных магистралей Пскова – Крестовское шоссе. Иллюминация создает новогоднее настроение, чувство уюта и праздника, которое так важно в период пандемии.

 

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 декабря 2020 года проводят прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2021 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждая заявка будет опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия.

Скачать форму заявки в формате Microsoft Word можно здесь.

 
Теги: #Новый год #бизнес #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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