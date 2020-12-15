Общество

Депутат Олег Брячак привез подарки детям в «Общество слепых»

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак (Справедливая Россия) привез подарки детям в «Общество слепых». «Сегодня подарил детишкам подарки в "Обществе слепых"»,- написал депутат на своей странице В Контакте.

«Кто-то скажет добро нужно делать тихо и не хвастаться. Я соглашусь, но с поправкой, добро главное делать, а рассказывать об этом или нет, личное дело каждого!

Я, как публичный политик считаю, что должен подавать хороший пример и если каждый у кого есть возможность, не поленится и поможет нуждающемуся, то этот мир станет гораздо лучше», - написал Олег Брячак.