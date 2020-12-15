Общество

В Великих Луках общественники призывают горожан беречь свое здоровье

В Великих Луках активисты волонтерского центра «Единой России» раздают горожанам памятки с призывом беречь свое здоровье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», добровольцы раздали более 500 экземпляров информационных материалов о профилактике коронавируса на площади Рокоссовского и ул. Ботвина у магазина «Хороший».

Каждая памятка содержит информацию об использовании средств индивидуальной защиты, соблюдении дистанции, а также о других профилактических мерах.

Печатные материалы разработали и изготовили сами партийцы совместно с псковской общественной организацией «Союз Возрождения Псковского края».

«Большинство великолучан соблюдает санитарные требования, однако иногда еще встречаются люди, которые пренебрегают ношением масок. Мы раздаем памятки, чтобы еще раз обратить внимание горожан на профилактические меры, призвать граждан к сознательности для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих», - рассказал активист волонтерского центра «Единой России», заместитель секретаря местного отделения партии Константин Максимов.