Общество

Псковское кафе обжалует штраф в размере 100 тыс. рублей за проведение дискотеки

Псковское кафе обжалует административный штраф в размере 100 тыс. рублей за проведение дискотеки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского суда, директор ООО «Гави» Грант Овакимян (кафе Аляска) оштрафован по статье 20.6.1 ч.1КоАП РФ.

Решение суда обжаловано в вышестоящий суд. По информации пресс-службы Псковского областного суда, рассмотрение дела назначено на 28 декабря.

По информации источников в правоохранительных органах, за аналогичное нарушение Псковским городским судом привлечен к ответственности директор кафе «Art City». По итогам рассмотрения дела назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.