Общество

Восемь мест накопления отходов убраны в Палкино

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» ликвидировал восемь свалок в поселке Палкино. В их числе были как навалы крупногабаритных отходов, так и несанкционированные свалки растительного мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора.

Кучи из фрагментов мебели и веток образовались вблизи контейнерных площадок на улицах Псковская, Рабочая, Островская, Заречная, Строителей, Изборская. Граждане складировали части сломанных диванов, тумбочек, стульев, кроватей и матрацы также возле баков для твердых коммунальных отходов.

Ломовоз регионального оператора вывез около 15 кубометров отходов.

Если вы стали свидетелем незаконного складирования мусора или владеете информацией о местах его несанкционированного размещения, можете сообщить об этом в адрес регионального оператора по адресу электронной почты: ro_pskov@mehuborka.ru