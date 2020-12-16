Общество

Продолжается прием творческих работ детей сотрудников «Псковских теплосетей»

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в рамках конкурсов продолжает прием творческих работ детей своих сотрудников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Так, начальник участка №1 Андрей Дмитриев прислал работу своего 11-летнего сына Льва.

«Лев проведет для вас небольшую виртуальную экскурсию по котельной и расскажет, из чего она состоит. Сразу чувствуется, как он готовился и сколько усилий приложил к данной работе», - отметили в пресс-службе.

Юрист в службе энергосбыта теплосетей Елена Павлова прислала рисунок своего 8-летнего сына Георгия. «Только посмотрите, каким теплом семейного очага пронизана работа этого юного участника», - рассказали на предприятии.

А слесарь участка №1 Андрей Михайлов прислал на конкурс рисунок своего 7-летнего сына Дмитрия. «Все рисунки пропитаны теплотой и чувствуется, как ребята старались, - подчеркнули в пресс-службе. - Благодарим каждого ребенка и, конечно, их родителей за участие в наших конкурсах. Не стесняйтесь присылать ваши работы. Каждая работа по-своему превосходна и нашему многоуважаемому жюри мы не завидуем, ведь выбрать лучших из лучших будет крайне непросто. Ждем новых работ!».

Напомним, дети сотрудников предприятия могут принять участие в конкурсе рисунков или поделок «Тепловые сети - тепло нашего города глазами наших детей». Кроме того, проходит конкурс художественной самодеятельности, в рамках которого ребенок может прочитать стихотворение, спеть песню на любую тему или станцевать. «Здесь мы не станем никого ограничивать, главное, чтобы это было интересно и весело, наличие костюмов приветствуется», - пояснили в пресс-службе.

Родителям необходимо сделать фотографии работ своего ребенка или снять видео, а затем направить их на электронную почту предприятия или в мессенджерах WhatsApp или Telegram с пометкой «Для участия в конкурсе». В тексте сообщения нужно указать номер рабочего участка, фамилию, имя, отчества родителя и ребенка.

Лучшие фотографии публикуются на официальном сайте предприятия, в Instagram-аккаунте Псковских теплосетей и на сайте Псковской Ленты Новостей.

«Направляя фото и видео, вы автоматически даете свое согласие на размещение указанного материала», - пояснили в пресс-службе.

Адрес электронной почты для участников конкурса: pts@pts.pskov.ru. Телефон для отправки сообщений через мессенджеры: +7-911-889-48-87.

Творческие работы принимаются до 29 декабря.