Общество

Смертность в России на фоне пандемии стала рекордной за 10 лет

Уровень смертности в январе-октябре 2020 году в условиях пандемии коронавируса стал рекордным за десять лет, сообщает РБК со ссылкой на собственные расчеты на основе данных Росстата.

Уровень смертности в январе-октябре и достиг 113,2 случая смерти на 10 тысяч населения. Это максимум с 2010 года, когда тот же показатель достиг 119,3 умерших на 10 тысяч живущих. Тогда смертность в России выросла из-за аномально жаркого лета.

Согласно расчетам издания, смертность в регионах России за указанный период 2020 года выросло в 82 из 85 регионов по сравнению с 2019 года. В 33 регионах показатель достиг максимума за 10 лет.

По данным Росстата, в январе-октябре 2020 года в России умерли 1,661 млн человек — на 9,7% больше в годовом выражении. До этого абсолютная смертность была выше в 2010 году — показатель составил 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, которые вошли в состав России в 2014 году, в 2020 году приходится 1,7% общей смертности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте смертности в январе-октябре 2020 года. на 9,7% в годовом выражении. Вице-премьер отметила, что показатель вырос из-за пандемии коронавируса. Без нее как минимум в 19 регионах смертность бы не выросла, добавила Голикова.