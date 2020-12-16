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Общество

В копилку хозяйке: пять новогодних салатов от «Деревни Соловьи»

17.12.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

Почему мы так любим Новый год? Романтики скажут: «за ощущение сказки», реалисты - «за подарки», но мы-то знаем: этот праздник мы любим за вкусный семейный ужин с самыми близкими! Торговая сеть «Деревня Соловьи» продолжает обратный новогодний отсчет: на прошлой неделе мы предложили псковичам рецепты необычных праздничных закусок, сегодня - очередь салатов!

Салат «Снежинка»

Ингредиенты:

Мякоть свинины отварная – 300 г

Колбасный сыр копченый – 200 г;

Вареные яйца – 4 шт.;

Вареный картофель – 3 шт.;

Опята маринованные – 100 г;

Лук-репка – 1/2 средней головки;

Огурец свежий – 1 шт.;

Майонез и сметана – по 5 столовых ложек.

Приготовление

1. Мелко порезанный лук замариновать, залив горячей водой вместе со столовой ложкой уксуса и чайной ложкой сахара. Через 10 минут лук откинуть на дуршлаг и дать обтечь.

2. Мясо, грибы и огурцы, предварительно очищенные от шкурки, порезать небольшими кубиками в разные мисочки.

3. Картошку, сыр, яичные белки и желтки потереть на мелкой тёрке, тоже в разную посуду.

4. Для заправочного соуса смешать сметану и майонез.

5. В салатнике выложить слои в такой последовательности: картофель; яичные желтки; огурцы; мясо; лук; грибы; сыр.

Каждый слой, включая последний, промазать соусом. Сверху салат засыпать яичным белком.

Салату надо дать постоять в прохладе не менее 3 часов, а уже потом подавать на стол.

Праздничный салат с беконом

Ингредиенты:

Картофель - 4 шт., достаточно крупные;

Лук (желательно красный) - 1 шт.;

Бекон «Любительский» - 3 ломтика

Маринованные огурцы - 2 шт.;

Колбаски «Охотничьи» - 2 шт.;

Уксус - 2 ст.л.;

Сахар коричневый - 1 ч.л.;

Петрушка, черный перец и соль по вкусу.

Приготовление

1. Картофель тщательно промыть, чтобы кожица стала абсолютно чистой. Неочищенные клубни порезать на дольки средней величины и отварить в слегка соленой воде. С готового картофеля слить воду и оставить подсыхать.

2. Бекон выложить на горячую сковородку, стоящую на среднем огне, и обжаривать, вытапливая жир. Параллельно порезать лук на тонкие полукольца, петрушку мелко покрошить, а колбаски порезать не слишком толстыми кружочками.

3. Обжаренный бекон выложить на блюдечко, а в образовавшийся жир выложить полукольца лука и кружочки колбасок. После 3 минут обжаривания к ним добавить петрушку, уксус и коричневый сахар. Смесь тушить, постоянно помешивая, примерно 4 минуты.

4. По окончании этого процесса в сковороду выложить картофель, тщательно и аккуратно перемешать, после чего выключить огонь и оставить на 10 минут доходить. Когда это время пройдёт, салат выложить в салатник, посолить, поперчить, добавить порезанные кружочками огурцы и мелко порезанный бекон.

Альтернатива «Оливье»: Салат с ветчиной (или отварной свининой)

Ингредиенты:

Ветчина классическая или отваренная в подсоленной воде постная свинина (150-200 г)

Картофель - 1-2 шт.;

Морковь - 1 шт.;

Огурец маринованный - 1 шт.;

Яйцо - 4 шт.;

Яблоко - 1 шт.;

Зеленый горошек - 100 г;

Мед - 1,5 ч.л.;

Горчица - 2 ст.л.;

Майонез - 1 ч.л.;

Укроп свежий и соль по вкусу.

Приготовление

1. Овощи, яблоко, яйца и ветчину (мясо) порезать небольшими кубиками, зелень мелко покрошить. 2. Все продукты смешать и посолить по вкусу.

3. Заправить салат доведенной до однородности смесью мёда, горчицы и майонеза. При желании майонеза можно взять побольше.

Салат можно очень необычно подать, завернув порции в кусочки тонкого лаваша.

Салат с кукурузой и колбасой

Ингредиенты:

Кукуруза консервированная - 1 банка;

Колбаса Докторская - 160 г

Перец сладкий красный - 25 г;

Помидор - 1 шт.;

Сметана - 2 ст.л.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - 1 щепотка

Перец черный молотый - 1 щепотка

Петрушка - 1 веточка

Этот простой закусочный салат с кукурузой и колбасой готовится очень быстро, потому что ни один из ингредиентов не подвергается термической обработке. Благодаря чесноку и перцу вкус - острый, благодаря кукурузе и сладкому болгарскому перцу - сладкий, а благодаря колбасе - соленый.

Приготовление

1. Из консервированной кукурузы сливаем воду.

2. Измельчаем петрушку.

3. Режем на кубики помидор.

4. Режем на мелкие кубики красный перец.

5. Режем на кубики колбасу.

6. Соединяем все компоненты, приправляем сметаной, продавленным через чесночный пресс чесноком и черным перцем, промешиваем, пробуем, определяемся, много ли нужно соли - солим и промешиваем еще раз. Салат с кукурузой и колбасой готов.

Салат с сосисками и красной фасолью

Ингредиенты:

Фасоль красная консервированная – 1 банка;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Сосиски – 4 шт.

Майонез, соль, специи – по вкусу.

Приготовление

1. Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке.

2. Лук очистить, мелко нарезать.

3. На сковороде с разогретым подсолнечным маслом слегка обжарить лук, потом добавить морковь и обжарить все вместе. При обжаривании овощей добавить специи и соль по вкусу.

4. Обжаренные морковь и лук выложить в миску.

5. Чеснок очистить, мелко порубить и добавить в миску с луком и морковью.

6. Сосиски отварить, нарезать небольшими кусочками и добавить к остальным ингредиентам.

7. Открыть банку с фасолью, слить воду, промыть фасоль. Добавить фасоль в миску.

8. Добавить в миску с ингредиентами майонез и хорошо все перемешать.

Приятного аппетита и веселого Нового года!

Теги: #Новый год #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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