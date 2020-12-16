Общество

Автомобильные пробки ожидаются в пункте пропуска «Бурачки» на новогодних выходных

В связи с реконструкцией автомобильного пункта пропуска «Бурачки» (Терехово) в Себежском районе на новогодних выходных ожидаются автомобильные пробки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

«Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует лиц, планирующих поездки в преддверии новогодних и рождественских праздников через государственную границу в автомобильном пункте пропуска "Бурачки" (Терехово) о том, что в данном пункте пропуска будут проводиться работы по его реконструкции, в связи с чем не исключено образование очередей транспортных средств», - говорится в сообщении ведомства.

Работы по реконструкции пункта пропуска планируется завершить до конца 2021 года.

«В целях комфортного и быстрого пересечения государственной границы рекомендуется учесть данную информацию и заранее планировать альтернативные маршруты следования. Для лиц, намеревающихся следовать через государственную границу с домашними животными, следует учесть, что в пунктах пропуска "Лудонка", "Куничина Гора" и "Брунишево" отсутствует возможность прохождения ветеринарного контроля», - добавили в пресс-службе.