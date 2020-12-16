Общество

Власти Пскова призывают жителей города воздержаться от выхода на лед

И. п. главы администрации города Пскова Александр Коновалов призвал жителей города воздержаться от выхода на лед в период ледостава. Как он рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, 11 декабря подписано распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пскова «О дополнительных мерах безопасности людей на водных объектах на территории города Пскова», в котором прописан запрет выхода на лед водоемов города с момента становления льда до установления прочного ледового покрова.

«Следует понимать, что нормативные правовые акты издаются не просто так. Данный запрет вызван необходимостью оградить жителей города от необдуманных поступков», - подчеркнул Александр Коновалов.

«В период ледостава лед очень тонкий, течение у водоемов в городской черте, в частности, у рек, очень сильное. Есть промоины, поэтому любой выход, пусть и в районе берега, небезопасен», - добавил он. «Вопиющие случаи выхода групп людей, в том числе с детьми, на неокрепший лед Великой», Александр Коновалов назвал «безрассудством».

«Чтоб сохранить жизнь и здоровье горожан, призываю всех воздержаться от таких поступков. Когда выход на лед будет возможен, КЧС Пскова и ГУ МЧС России по Псковской области уведомят граждан о том, что толщина льда стала безопасной. Нужно подождать, чтобы обезопасить себя и своих близких», - подчеркнул и. п. главы администрации города Пскова.