Общество

Берег Великой патрулируют народные дружины в местах выхода псковичей на лед

Патрулирование народными дружинами берега реки Великой организовано в Пскове с целью предупреждения выхода людей на неокрепший лед. Об этом сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Владимир Воробьев.

Он уточнил, что администрация Пскова издала два распоряжения, касающихся запрета выхода на лед. Одно касается соблюдения мер безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и носит общий характер. Второй документ - распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Пскова «О дополнительных мерах безопасности людей на водных объектах на территории города Пскова» от 11 декабря — более конкретен. «Основной пункт данного распоряжения — запретить выход населения и выезд транспортных средств на лед водных объектов с момента становления льда до установления прочного ледового покрова», - пояснил Владимир Воробьев.

По его словам, в рамках реализации распоряжения в местах традиционного перехода населения через водные объекты установлено 12 запрещающих знаков «Выход на лед запрещен».

«Кроме того, мы понимаем, что начальный период ледостава самый тревожный. На неокрепший лед выходят не только детишки, но и мамы с колясками. Чтобы избежать трагедий на территории Пскова, с 15 декабря организовано патрулирование народных дружин на четырех участках прибрежной зоны Великой», - отметил председатель комитета.

На трех участках дежурство осуществляется с15.00 до 19.00. «Чаще всего дети гуляют на улице именно в это время. На Утином пруду, у Дендропарка, народ собирается несколько позже, поэтому дежурство здесь организовано с 18.00 до 22.00», - добавил Владимир Воробьев.

К настоящему времени график дежурств составлен до 20 декабря. Далее, в зависимости от обстановки, дежурство народных дружин будет или продлено, или снято.