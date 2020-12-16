Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ведущая Любовь Кузнецова вместе с ним подведет итоги года для муниципалитета. Какие проблемы в районе стоят наиболее остро? Что получается решать, а на что попросту нет ресурсов и приходится откладывать до лучших времен? Как коронавирус повлиял на жизнь муниципалитета? Какие проекты были реализованы в Остовском районе в текущем году? Об этом и многом другом расскажет Дмитрий Быстров.



Задавайте свои вопросы гостю студии по телефону 56-73-72.